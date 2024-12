Prescriptions: la langue est parfois un obstacle pour les Franco-Ontariens

«À mesure que les gens vieillissent, leur capacité à métaboliser et à tolérer les effets secondaires des médicaments diminue», explique l’autrice principale de la recherche

Une question de communication

En raison de la barrière de communication causée par langue, les francophones et les allophones sont plus susceptibles de vivre dans de telles situations et affichent un taux plus élevé de prescriptions inappropriées comparé aux anglophones.

Selon la médecin, cela met en évidence l’impact des barrières linguistiques sur la qualité des soins.

La Dre Bjerre souligne que ce problème ne résulte pas d’une intention malveillante, mais bien d’un manque de communication efficace.

«Les barrières linguistiques peuvent mener à une mauvaise interprétation des symptômes ou des besoins des patients.»