Forum sur l’accès aux soins de santé en français

• Un déséquilibre entre départs à la retraite et recrutement de jeunes professionnels francophones.

• Un allongement des temps d’attente et risques accrus d’erreurs médicales en raison de la barrière linguistique.

Parties prenantes

Ce forum réunira des décideurs, des acteurs du système de santé et des membres de la communauté afin de contribuer à la mise en place d’une stratégie concertée visant à renforcer le recrutement, la formation et la rétention des professionnels de santé francophones, et garantir un accès équitable et durable aux soins en français.

On y entendra notamment: la Dre Solange Bufing, médecin de famille et directrice des opérations cliniques; Christiane Fontaine, promotrice de santé; et Constant Ouapo, le directeur général de l’Entité 3.