Santé : l’Entité 4 mise sur les partenariats

«Malgré les défis liés aux ressources limitées, l’année fiscale 2023-2024 a été marquée par un renforcement significatif, la création de nouveaux partenariats, et surtout, l’atteinte de résultats concrets à plusieurs niveaux», a déclaré Oureye Seck, directrice générale de l’Entité 4, lors de sa 14e assemblée générale le 18 juin.

L’Entité 4 est l’un des six organismes régionaux de planification des services de santé en français en Ontario. Elle couvre le secteur torontois de Scarborough et sa grande banlieue Est (la région de Durham jusqu’aux lacs Kawarthas), ainsi que le secteur torontois de North York et sa grande banlieue Nord (les régions de York et de Simcoe jusqu’à la Baie Georgienne).

L’Entité 4 fonctionne en 2024 avec un budget de 704 000 $ provenant essentiellement d’un octroi de 654 000 $ de Santé Ontario, inchangé par rapport à 2023. Elle génère aussi 47 000 $ en contrats de service, ce qui ne se faisait pas l’an dernier. Son principal poste de dépenses est la rémunération de ses employés, à hauteur de 541 000 $.

Plus de 70 participants en ligne

L’AGA en ligne a rassemblé plus de 70 participants. Parmi eux, des administrateurs et employés de l’Entité 4, des représentants de la communauté francophone, des personnalités influentes du secteur de la santé en Ontario et de la communauté franco-ontarienne.

Parmi ces personnalités, on comptait Dominic Giroux, PDG de l’Hôpital Montfort et président de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Louise Verity, directrice des communications et engagement à Santé Ontario, et Antoine Désilets, directeur général de la Société Santé en français.