50e anniversaire du drapeau franco-ontarien: pensez-y déjà!

Depuis plusieurs années, le ou autour du 25 septembre, les douze conseils scolaires franco-ontariens et de nombreux centres francophones, institutions culturelles et associations organisent des levers du drapeaux à l’hôtel de ville et d’autres lieux emblématiques, ainsi que des spectacles, soirées dansantes, dîners, défilés dans les rues, etc.

Les organisateurs peuvent d’ailleurs consulter un Guide des meilleures pratiques pour le Jour des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes, préparé par l’AFO.

«Comme il a su nous unir, notre drapeau mérite qu’on se rassemble de nouveau pour lui rendre hommage», indique le directeur général Peter Hominuk dans une récente infolettre. «Profitons-en pour montrer que nous sommes toujours aussi fiers, résilients et présents qu’il y a 50 ans!»