L’histoire du drapeau franco-ontarien, symbole d’une lutte

L’étendard d’un peuple

La communauté fête cinq ans plus tard, en 2015, le 400e anniversaire de la présence française en Ontario. Son drapeau est partout. Même de grands symboles de la province, comme les chutes Niagara et la Tour CN de Toronto, affichent les couleurs symboliques des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Et ce n’est pas fini! Le drapeau franco-ontarien continue de prendre une place toujours plus grande dans l’espace provincial. Des versions immenses de la bannière vert et blanc flotte devant les 18 «Monuments de la francophonie», érigée dans la province depuis 2006, un projet maintenant chapeauté par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Après avoir reconnu le drapeau comme emblème officiel de l’Ontario en 2020, les députés de Queen’s Park votent à l’unanimité pour exposer le drapeau en permanence dans la Chambre législative et sur les terrains de l’édifice de l’Assemblée législative.

Ce succès n’empêche pas les reculs. En 2024, la municipalité de Greenstone, dans le Nord ontarien, a décidé de ne plus faire flotter en permanence ce symbole franco-ontarien devant l’hôtel de ville. Il était fixé au mât depuis près de 10 ans.

Le conseil municipal modifiait ainsi sa politique concernant les drapeaux afin, a-t-elle fait valoir, de mieux représenter les autres groupes communautaires, notamment les Autochtones.