Le Congrès mondial acadien, 30 ans plus tard

Selon le sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick, René Cormier, cette association sera un instrument auquel «les Acadiens peuvent s’adresser pour faire avancer les enjeux acadiens, un espace de dialogue sur le plan politique».

Le congrès, ça donne quoi?

En plus de s’intéresser au volet conférence du CMA, Clint Bruce mène une étude sur les incidences – locales et générales – de l’édition de 2024. Une équipe de 17 chercheurs et chercheuses s’attardera à déterminer les «espoirs et enjeux» découlant de cet évènement.

Le président du comité organisateur du Congrès de 2024, Allister Surette, ancien recteur de l’Université Sainte-Anne, estime que les retombées s’observent déjà.

«Je connais des jeunes qui ont commencé à jouer la musique ici. Juste l’ouverture officielle [du présent congrès]¸ ça les a ouverts les yeux», dit-il, aux personnes qui ont vu par exemple un chanteur du coin, comme P’tit Belliveau, sur une grande scène.

Allister Surette, qui assurait aussi la présidence du Congrès de 2004 qui a eu lieu dans toute la Nouvelle-Écosse, affirme que l’incidence de ces rassemblements est indéniable. «Je suis certain qu’on n’aurait pas eu la Loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse si on n’avait pas eu le Congrès mondial acadien [en 2004]. Donc le Congrès a été utilisé comme une plateforme pour engager les gouvernements, engager nos communautés.»