Le Congrès mondial acadien: «un phare» pour les Cadiens de Louisiane

Difficile de répondre à cette question, estime Barry Jean Ancelet, auteur, professeur émérite et chercheur titulaire au Centre d’études louisianaises de l’Université de Louisiane à Lafayette.

«Il faut faire attention que, quand on attache autant de son identité à la langue qu’on parle, ça peut ouvrir des questions. Il faut faire attention de pas exclure des gens trop facilement», précise-t-il.

Le Congrès: le présent et l’avenir

Pour Barry Jean Ancelet, le fait de pouvoir débattre de ces enjeux strictement louisianais avec le reste de la communauté acadienne est une autre preuve des retombées positives du Congrès auprès des Cadiens.

«Il y a eu une énorme prise de conscience [et un éveil à] l’attachement à l’Acadie et [à] l’importance de cette histoire, pas seulement celle du passé, mais dans le présent.»

Avant le premier Congrès, la plupart des Cadiens n’étaient pas conscients de la réalité acadienne en général, avance-t-il. «Ç’a ouvert cette porte. On se sent comme si on fait partie d’un plus grand monde. Même si on n’est pas pareils, on a quand même tous ces liens.»