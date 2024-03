L’odyssée des Cadiens de la Louisiane

Ce phénomène fera son apparition dès la fin des années 1770; en 1785, 10% des fermiers acadiens auraient au moins un esclave. À certains endroits, leur proportion aurait frisé les 40% (selon Carl A. Brasseaux, The Founding of New Acadia, Bâton-Rouge, Louisiana State University Press, 1987.)

La distance et le peu de communication font en sorte que les Cadiens et leurs frères et sœurs de ce qu’ils appellent «l’Acadie du Nord» (les provinces maritimes) n’auront que très peu de contacts pendant longtemps.

Un phénomène qui survient au milieu du XIXe siècle leur donnera cependant une cause commune: Évangéline.

Le personnage inventé par le poète américain Henry Wadsworth Longfellow dans son livre Evangeline: A Tale of Acadie, séparé de son Gabriel à Grand-Pré au moment de leur déportation, sera un grand succès littéraire et fera connaître la saga du Grand Dérangement à l’échelle de l’Amérique du Nord et même ailleurs.

Au début du XXe siècle, les Cadiens vont «s’approprier» l’héroïne mythique qu’est Évangéline avec la publication de The True Story of Evangeline en 1907 par le juge louisianais Félix Voorhies, d’origine cadienne par sa mère, Cidalise Mouton.