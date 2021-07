Il y a 100 ans, l’anglais remplaçait le français en Louisiane

En juin 1921, une simple phrase de la nouvelle Constitution de la Louisiane déclarait l’anglais comme la seule langue d’usage à l’école publique. Ces quelques mots ont eu un effet dévastateur sur l’avenir du français en Louisiane.

La section 12 de l’article XII de la Constitution stipulait que: «The general exercise in the public school shall be conducted in the English language.» Autrement dit: dorénavant, la langue d’usage à l’école publique sera l’anglais.

On excluait ainsi le français. Mais aussi les autres langues alors répandues en Louisiane comme l’espagnol, l’allemand et les langues autochtones.

Cette «section 12» n’était toutefois que le dernier chapitre d’une longue démarche visant à faire de la Louisiane un État unilingue anglophone.

Le français en Louisiane jusqu’au 19e siècle

Au 19e siècle, la langue française est encore très présente en Louisiane. Acquis de la France de Napoléon par les États-Unis en 1803, l’État compte de nombreux descendants de réfugiés acadiens et de l’ancienne classe dirigeante, incluant les propriétaires de plantations de l’époque française.