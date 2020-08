Centenaire de la statue emblématique d’Évangéline à Grand-Pré

Pour Joseph-Yvon Thériault, «elle a la tête tournée et ça représente l’idée que dans le poème, à un moment donné, avant de monter sur le bateau, elle regarde derrière elle et elle voit le village brûler».

Misérable ou fière?

La présidente de la Société nationale de l’Acadie (SNA), Louise Imbeault, voit plutôt dans la statue un regard vers l’avenir: «Quand tu regardes la statue elle-même, ça aurait pu être d’autre chose, ça aurait pu être misérabiliste, défaitiste, la grande déchéance. Au lieu de ça, c’est devenu un symbole de fierté, de résilience.»

Selon l’interprète au site de Grand-Pré Amy Antonick, «en marchant autour de la statue et en regardant son visage, on peut voir que son visage paraît jeune d’un côté et plus âgé de l’autre. Alors, il y a un petit mystère là.»

Et c’est à la suite de l’apparition et de la popularité de cette statue que les Acadiens vont s’approprier beaucoup plus le personnage fictif d’Évangéline. Le prénom devient populaire dans les familles et la région la plus acadienne de l’Île-du-Prince-Édouard adopte ce nom, tout comme une petite localité de la Péninsule acadienne, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Célébrations

Bien avant, le principal journal acadien — qui a cessé de paraître en 1982 — avait été fondé sous ce nom en 1887. Encore aujourd’hui, le Festival acadien de Clare, en Nouvelle-Écosse et celui de Caraquet, au Nouveau-Brunswick, choisissent chaque année une Évangéline et un Gabriel comme ambassadeurs de l’évènement.

La pandémie de CoViD-19 empêche la tenue d’une cérémonie pour souligner le centenaire de la statue d’Évangéline. Les responsables du site de Grand-Pré ont invité les gens à réaliser une version «pop-art» d’Évangéline et à leur envoyer le résultat. Certaines images feront partie de la galerie d’art numérique de Parcs Canada.