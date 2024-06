Le drapeau franco-ontarien ne flottera pas en permanence à Greenstone

Le maire James McPherson et le directeur administratif de la municipalité, Mark Wright, ont tous les deux sous-entendu que les communautés autochtones ne sont pas en mesure de se mobiliser de la même manière que les Franco-Ontariens.

«Les drapeaux sont extrêmement importants pour tout le monde. Mais en même temps, on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde vienne nous voir pour nous dire que c’est important pour eux, et qu’il faut régler ce problème. Certaines communautés sont confrontées à des problèmes fondamentaux tels que le logement, les dépendances et la criminalité», a expliqué Mark Wright.

«Discrimination»

Le conseiller municipal francophone Allan Ouellet a critiqué vivement cette exclusion, parlant de «discrimination» envers la communauté franco-ontarienne.

«Ceci deviendra une tache sur l’histoire de Greenstone aux niveaux provincial et national, ça se situe à la limite de la discrimination, car c’était une chose pour laquelle on s’est battu, on a fait pression, qui a été accepté, et qui a été ensuite retiré sans aucune consultation, aucune explication, juste retiré», a-t-il insisté.

Pour compenser sa décision de retirer aux Franco-Ontariens la permanence de son drapeau, le conseil municipal de Greenstone s’est engagé à modifier la politique de subventions municipales et d’allocation des ressources pour inclure un soutien financier pour des festivals franco-ontariens annuels, et à ajouter de la signalisation «en plusieurs langues» dans la conception de nouveaux terrains de jeux et d’arénas, entre autres.