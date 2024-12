Xavier Brassard-Bédard nommé PDG de TFO

TFO vient de nommer Xavier Brassard-Bédard à titre de président-directeur général du diffuseur public francophone de l’Ontario. Il remplace Michelle Séguin, qui était en poste depuis 2021, et débutera officiellement son mandat le 6 janvier.

Gestionnaire dans le milieu des médias depuis près d’une quinzaine d’années, Xavier Brassard-Bédard a été directeur général de TVA Nouvelles et de LCN. Auparavant, journaliste de formation diplômé du Collège La Cité et à l’Université d’Ottawa, il a travaillé à Radio-Canada pendant 8 ans, à Ottawa et à Toronto.

Mandat éducatif

TFO est officiellement une «télé éducative» relevant du ministère de l’Éducation – en réalité un média multiplateformes. «TFO joue un rôle essentiel en contribuant à l’éducation de langue française grâce à des récits créatifs et inspirants», a commenté la ministre Jill Dunlop.

«TFO entre dans une nouvelle ère marquée par une industrie médiatique en grande transformation», souligne Jean Lépine, le président du conseil d’administration de TFO.

«Le nouveau PDG utilisera sa vaste expérience dans les médias pour guider TFO vers de nouveaux sommets auprès d’un public en évolution.»