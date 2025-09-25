Survol historique du drapeau franco-ontarien

Le drapeau franco-ontarien souffle ses 50 bougies. Or, les Canadiens-Français de l’Ontario ont connu deux propositions de drapeau avant le lys et le trille sur fond vert et blanc, d’abord en 1903, puis en 1964.

C’est ce que notre chroniqueur Paul-François Sylvestre a expliqué, ce 25 septembre, lors d’une causerie à Place Saint-Laurent, seule résidence pour aînés francophones à Toronto. Voici de larges extraits de ses propos:

Jeune drapeau

Le mot drapeau, lui, vient de l’italien drapello qui signifie bannière, banderole. Il désigne un symbole facilement reconnaissable qui permet d’affirmer son appartenance à une nation, à une organisation ou à une communauté.

Le drapeau acadien adopté en 1884 constitue un bel exemple. Au Canada français, c’est la communauté acadienne qui a été la première à se doter d’un drapeau. Cela remonte à plus de 140 ans. Mais pourquoi est-ce que le drapeau franco-ontarien est si jeune?

Il faut d’abord préciser que le terme Franco-Ontarien est lui-même assez récent. C’est le sénateur Gustave Lacasse, de Tecumseh (Sud-Ouest ontarien) qui l’utilise la première fois en 1937 lors du Deuxième Congrès de la langue française au Canada.