Survol historique du drapeau franco-ontarien

drapeau franco-ontarien
Huit emblèmes officiels de l'Ontario: le trille, le drapeau franco-ontarien, les armoiries, le pin blanc, le drapeau de la province, l’améthyste, le tartan, le huard.
Publié 25/09/2025 par l-express.ca

Le drapeau franco-ontarien souffle ses 50 bougies. Or, les Canadiens-Français de l’Ontario ont connu deux propositions de drapeau avant le lys et le trille sur fond vert et blanc, d’abord en 1903, puis en 1964.

C’est ce que notre chroniqueur Paul-François Sylvestre a expliqué, ce 25 septembre, lors d’une causerie à Place Saint-Laurent, seule résidence pour aînés francophones à Toronto. Voici de larges extraits de ses propos:

Jeune drapeau

Le mot drapeau, lui, vient de l’italien drapello qui signifie bannière, banderole. Il désigne un symbole facilement reconnaissable qui permet d’affirmer son appartenance à une nation, à une organisation ou à une communauté.

Gustave Lacasse.
Gustave Lacasse.

Le drapeau acadien adopté en 1884 constitue un bel exemple. Au Canada français, c’est la communauté acadienne qui a été la première à se doter d’un drapeau. Cela remonte à plus de 140 ans. Mais pourquoi est-ce que le drapeau franco-ontarien est si jeune?

Il faut d’abord préciser que le terme Franco-Ontarien est lui-même assez récent. C’est le sénateur Gustave Lacasse, de Tecumseh (Sud-Ouest ontarien) qui l’utilise la première fois en 1937 lors du Deuxième Congrès de la langue française au Canada.

Il faudra attendre presque 60 ans avant que Franco-Ontarien remplace le vocable Canadien-Français.

Canadiens-Français catholiques

En 1903, un comité de Jésuites et de laïcs adopte, à Québec, le Carillon-Sacré-Coeur: drapeau national des Canadiens-Français. Le Sacré-Cœur, symbole du catholicisme, figure au milieu, encadré par des feuilles d’érable, symbole du Canada; une fleur de lis, symbole de la francophonie, apparaît dans chaque coin.

La promotion de ce drapeau se fait de Montréal à Saint-Boniface, mais ne s’impose pas réellement.

drapeau franco-ontarien
Un drapeau national des Canadiens-Français proposé en 1903.

Le terme Canadien-Français, quant à lui, est très répandu, comme en font foi plusieurs noms d’organismes: Association canadienne-française d’éducation de l’Ontario (1910), Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (1923), Association canadienne-française de l’Alberta (1926) et Société généalogique canadienne-française (1943).

Le trille

En 1964, la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario propose un drapeau franco-ontarien où le trille, emblème floral de la province, remplace le Sacré-Cœur. Cette bannière ne réussit cependant pas à gagner la faveur populaire.

drapeau franco-ontarien
Un drapeau franco-ontarien proposé en 1964.

Dans la dernière moitié des années 1960, un événement majeur va modifier la paysage canadien-français, soit la tenue des États généraux du Canada français. Il s’agit d’une série de trois assemblées tenues entre 1966 et 1969 pour consulter le peuple canadien-français sur son avenir constitutionnel.

Ironiquement, ces assises marquent la brisure de la société canadienne-française telle que représentée depuis cent ans. Les Francophones du Québec, foyer principal du Canada français, décident de s’appeler désormais Québécois et se prononcent en faveur de leur auto-détermination.

La carte du pays se parsème de nouveaux gentilés ou noms de groupes. Outre les Acadiens, les autres francophones deviennent: Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, Fransaskois, Franco-Albertains, Franco-Colombiens, Franco-Yukonnais, Franco-Ténois, Franco-Nunavois et Franco-Terreneuviens.

drapeau franco-ontarien
Les drapeaux des francophones du Canada.

Révolution culturelle

Les années 1970 sont synonyme d’une révolution culturelle en Ontario français. Le Conseil des arts de l’Ontario créée un Bureau franco-ontarien en 1970. Le Théâtre du P’tit Bonheur (rebaptisé Théâtre français de Toronto) est incorporé en 1970. Le Théâtre du Nouvel-Ontario est fondé en 1971 à Sudbury, suivi de Théâtre Action, premier organisme de développement des arts, en 1972.

Les Éditions Prise de parole et la toute la première Nuit sur l’Étang voient le jour en 1973 à Sudbury. Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques suit en 1974. Le premier Festival franco-ontarien a lieu en 1976 à Ottawa.

Le premier cours de littérature franco-ontarienne est offert en 1977, à l’Université d’Ottawa. La revue culturelle Liaison est créée en 1978, tout comme la Revue du Nouvel-Ontario.

drapeau franco-ontarien
Gaétan Gervais, décédé le 20 octobre 2018, et Michel Dupuis, décédé le 12 janvier 2018.

Gaétan Gervais et Michel Dupuis

C’est le 25 septembre 1975, au milieu de ce foisonnement culturel, qu’est hissé pour la première fois, à Sudbury, notre actuel drapeau franco-ontarien. Il fut conçu par Gaétan Gervais et Michel Dupuis qui étaient alors respectivement professeur d’histoire et étudiant à l’Université Laurentienne. Aujourd’hui, une école secondaire porte le nom Gaétan-Gervais à Oakville.

Le drapeau franco-ontarien arbore la traditionnelle fleur de lys et le trille ontarien sur un fond vert et blanc, couleurs qui évoquent les étés et les hivers de la province.

L’Ontario possède huit emblèmes officiels: les armoiries, le drapeau provincial, le trille blanc (fleur officiel), le pin blanc (arbre officiel), le huard (oiseau officiel), l’améthyste (emblème minéral), le tartan et le drapeau franco-ontarien.

Le 26 avril 2010, l’Assemblée législative a proclamé à l’unanimité que le 25 septembre de chaque année serait le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Tous les ans, ce jour reconnaît la contribution de la communauté francophone de l’Ontario à la vie culturelle, historique, sociale, économique et politique de la province.

drapeau franco-ontarien
Une autopatrouille verte et blanche de la Police provinciale.

Même la police

À noter que la Police provinciale de l’Ontario participe aux festivités du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Pour l’occasion, une autopatrouille verte et blanche rejoint la flotte de la Police provinciale; elle arbore les couleurs du drapeau franco-ontarien. Le véhicule sera aperçu lors d’événements communautaires et seuls les agents bilingues pourront le conduire.

La Police provinciale de l’Ontario compte 520 agents bilingues dans ses rangs.

Depuis la fin des années 1970, les drapeaux se sont multipliés. Aujourd’hui, chaque province et chaque territoire du Canada ont leur drapeau de la francophonie. Le drapeau acadien compte pour trois provinces: Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse.

Auteur

Auteur
Tweetez
Envoyez

