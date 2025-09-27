Célébration du drapeau franco-ontarien à CAH

CAH, drapeau franco-ontarien
Le drapeau franco-ontarien au nouveau mat de CAH à la Place St-Laurent ce 25 septembre. Photos et vidéos: Julie Merceur, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 27/09/2025 par Julie Merceur

Les Centres d’Accueil Héritage (CAH) pour les aînés francophones de Toronto ont célébré le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien, ce jeudi 25 septembre, en hissant le drapeau pour la première fois à la Place St-Laurent, leur édifice à logements. Entre 75 et 80 personnes s’y sont rassemblées pour un moment chaleureux et convivial.

CAH a mis en avant l’importance des aînés, gardiens de la culture et de la langue. Les participants ont pu partager leur lien personnel avec le drapeau vert et blanc.

Un symbole d’histoire et de mémoire collective

«Ce drapeau, nous l’avons porté dans nos cœurs bien avant qu’il flotte sur les institutions publiques», a déclaré Fabien Schneider, directeur général adjoint de CAH.

«Il est le symbole d’une lutte identitaire transmise de génération en génération, comme le démontre la présence des jeunes aujourd’hui. C’est un hommage à celles et ceux qui ont forgé son histoire.»

CAH, drapeau franco-ontarien
Le député provincial Chris Glover avec Fabien Schneider, directeur général adjoint de CAH.

Remise d’un certificat et lever du drapeau

Le député provincial de la circonscription, Chris Glover, a rappelé son attachement à  CAH. Dans un discours prononcé en français, qu’il dit perfectionner pour mieux servir les francophones, il a souligné la longue histoire des luttes franco-ontariennes.

Publicité

Il a ensuite remis au centre un certificat de reconnaissance à la communauté.

Enfin, un couple de résidents a eu l’honneur de hisser le drapeau sur le mât fraîchement installé.

Partage intergénérationnel

La cérémonie a également réuni des élèves de l’école secondaire Monseigneur-de-Charbonnel, du Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Fabien Schneider a souligné l’importance de la jeunesse, porteuse de l’avenir de la francophonie. Tous ont chanté Mon beau drapeau.

Publicité

Mais l’événement visait surtout à mettre en lumière la place des aînés. «Ils sont les gardiens de la mémoire collective, les bâtisseurs de nos institutions et les porteurs de notre culture», a-t-il rappelé.

CAH, drapeau
Des membres de CAH.

Souvenirs et transmission

Après les discours et le lever du drapeau, les participants se sont retrouvés dans la salle commune pour un moment de convivialité et de partage.

Invités à témoigner, plusieurs résidents ont pris le micro pour raconter leurs souvenirs.
«Mon père nous disait souvent: n’oubliez jamais que vous êtes francophones, même si vous êtes bilingues. Nos racines sont francophones. Lui-même n’avait pas le droit de parler français. Pour moi, le drapeau est un instrument parmi d’autres pour assurer la pérennité de la francisation», a confié un résident.

Les témoignages ont rappelé les difficultés passées de vivre en français en Ontario, mais surtout la fierté d’appartenir à la communauté.

Publicité
CAH, drapeau franco-ontarien
Le député Chris Glover avec Michel Tremblay, ex-président de la FARFO.
CAH, drapeau
L’équipe de CAH qui a préparé le goûter.

Tessa, une élève de Monseigneur-de-Charbonnel, a déclaré: «C’est un honneur d’être ici. Je reste fidèle à la langue française pour honorer toutes ces générations.»

La cérémonie a été marquée par beaucoup d’émotion. Certains participants ont même exprimé l’espoir de voir émerger un jour un quartier francophone à Toronto… autour de CAH!

La célébration s’est conclue par un goûter: un gâteau aux couleurs franco-ontariennes a été coupé et partagé. Enfin, l’écrivain Paul-François Sylvestre a présenté l’histoire du drapeau, ponctuée d’un quiz pour le public.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur