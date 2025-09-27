Célébration du drapeau franco-ontarien à CAH

Les Centres d’Accueil Héritage (CAH) pour les aînés francophones de Toronto ont célébré le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien, ce jeudi 25 septembre, en hissant le drapeau pour la première fois à la Place St-Laurent, leur édifice à logements. Entre 75 et 80 personnes s’y sont rassemblées pour un moment chaleureux et convivial.

CAH a mis en avant l’importance des aînés, gardiens de la culture et de la langue. Les participants ont pu partager leur lien personnel avec le drapeau vert et blanc.

Un symbole d’histoire et de mémoire collective

«Ce drapeau, nous l’avons porté dans nos cœurs bien avant qu’il flotte sur les institutions publiques», a déclaré Fabien Schneider, directeur général adjoint de CAH.

«Il est le symbole d’une lutte identitaire transmise de génération en génération, comme le démontre la présence des jeunes aujourd’hui. C’est un hommage à celles et ceux qui ont forgé son histoire.»

Remise d’un certificat et lever du drapeau

Le député provincial de la circonscription, Chris Glover, a rappelé son attachement à CAH. Dans un discours prononcé en français, qu’il dit perfectionner pour mieux servir les francophones, il a souligné la longue histoire des luttes franco-ontariennes.