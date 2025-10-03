Traduction: l’IA à l’essai au gouvernement fédéral

Cette semaine sur la Colline parlementaire

Postes Canada
Des centaines d'employés par Postes Canada ont manifesté devant le bureau du premier ministre Mark Carney à Ottawa, mercredi. Photo: Inès Lombardo, Francopresse
Publié 03/10/2025 par Inès Lombardo

Cette semaine en politique fédérale: l’intelligence artificielle fait son entrée au gouvernement; la présidence des Communes refuse un débat d’urgence sur Postes Canada; les États-Unis imposent de nouveaux tarifs sur le bois d’œuvre; le Canada bloque l’exportation de bélugas vers la Chine.

Traduction

Le gouvernement a lancé cette semaine l’outil d’intelligence artificielle (IA) GCtraduction pour une période d’essai dans six ministères et organismes fédéraux. L’outil de traduction a été mis au point par le Bureau de la traduction et entraîné spécifiquement sur la terminologie du gouvernement.

GCtraduction est le premier projet déployé sous la Stratégie en matière d’intelligence artificielle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, avance que l’outil sauvera du temps et renforcera l’utilisation des deux langues officielles au sein du gouvernement.

Le point sur Postes Canada

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont échoué dans leur tentative de lancer un débat d’urgence sur la situation à Postes Canada mercredi. Ils voulaient discuter de la responsabilité du gouvernement et les solutions possibles pour mettre fin au conflit.

La présidence de la Chambre des communes a refusé pour des raisons de procédure.

traduction, IA
Le ministre de la Transformation du gouvernement, Joël Lightbound. Photo: Facebook

La semaine dernière, le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, a annoncé que Postes Canada devra mettre fin progressivement à la livraison du courrier à domicile et présenter au gouvernement un plan visant à moderniser et à redimensionner son réseau.

Le soir même, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déclenché une grève nationale.

Réaction du PDG: Le président-directeur général de Postes Canada, Doug Ettinger, a affirmé mercredi dans une lettre ouverte qu’il soutenait la décision de restructuration financière voulue par Ottawa.

Il affirme également que la protection initiale des bureaux ruraux n’est plus pertinente à cause de l’évolution démographique, mais que le service postal reste déterminé à soutenir les zones vraiment isolées, comme dans le Nord.

Pendant ce temps, la grève déclenchée par les travailleuses et travailleurs de Postes Canada se poursuit.

Mercredi, ces personnes ont manifesté devant le bureau du premier ministre, qui a reconnu en Chambre que Postes Canada était un «service essentiel», tout en affirmant que ça faisait «longtemps qu’il était nécessaire d’avoir des changements» au sein de la société d’État.

Nouveaux tarifs américains sur le bois d’œuvre

Washington a annoncé mercredi de nouveaux droits de douane sur le bois d’œuvre canadien, fixés à 10%, ainsi que sur les armoires de cuisine, meubles-lavabos et autres produits rembourrés en bois, taxés à 25%. Ces mesures entreront en vigueur le 14 octobre.

Selon la Maison-Blanche, les quantités des importations dans ce secteur «mettent en péril» la sécurité nationale des États-Unis».

tarifs
La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Les tarifs pourraient être relevés dès le 1er janvier à 30% pour les produits en bois et à 50% pour les armoires de cuisine en provenance des pays sans accord commercial avec les États-Unis.

Réponse: La ministre de l’Industrie du Canada, Mélanie Joly, assure que les travailleurs du secteur seront soutenus.

«On a déjà de l’argent sur la table qui est prêt à pouvoir être déployé pour aider les opérations des entreprises, que ce soit des grandes entreprises avec un fonds de 5 milliards $, le Fonds de réponse stratégique ou bien encore pour les petites et moyennes entreprises via nos Agences de développement économique régionales», a-t-elle affirmé mercredi aux journalistes.

Le Canada refuse l’exportation de bélugas vers la Chine

La ministre de Pêches et Océans Canada, Joanne Thompson, a refusé la demande d’exportation de 30 bélugas détenus par Marineland en Ontario, vers le parc d’attractions Chimelong Ocean Kingdom, en Chine.

environnement, béluga, Chine
La ministre des Pêches et Océans, Joanne Thompson. Photo: Inès Lombardo, archives Francopresse

Elle a affirmé mercredi aux journalistes qu’autoriser ce transfert aurait prolongé leur captivité et leur utilisation à des fins de divertissement. Cette décision s’appuie sur les dispositions de la Loi sur les pêches et sur les modifications de 2019 visant à protéger les mammifères marins contre l’exploitation.

