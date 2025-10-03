Traduction: l’IA à l’essai au gouvernement fédéral

Cette semaine en politique fédérale: l’intelligence artificielle fait son entrée au gouvernement; la présidence des Communes refuse un débat d’urgence sur Postes Canada; les États-Unis imposent de nouveaux tarifs sur le bois d’œuvre; le Canada bloque l’exportation de bélugas vers la Chine.

Traduction

Le gouvernement a lancé cette semaine l’outil d’intelligence artificielle (IA) GCtraduction pour une période d’essai dans six ministères et organismes fédéraux. L’outil de traduction a été mis au point par le Bureau de la traduction et entraîné spécifiquement sur la terminologie du gouvernement.

GCtraduction est le premier projet déployé sous la Stratégie en matière d’intelligence artificielle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, avance que l’outil sauvera du temps et renforcera l’utilisation des deux langues officielles au sein du gouvernement.

Le point sur Postes Canada

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont échoué dans leur tentative de lancer un débat d’urgence sur la situation à Postes Canada mercredi. Ils voulaient discuter de la responsabilité du gouvernement et les solutions possibles pour mettre fin au conflit.