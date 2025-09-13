Grands projets, stratégie industrielle et IA

Cette semaine sur la scène politique fédérale: Ottawa dévoile ses premiers projets d’intérêt national, une stratégie sur les tarifs, un projet de registre de l’utilisation de l’IA… et quelques députés libéraux sont frustrés.

Des premiers grands projets d’énergie

Mark Carney a dévoilé le 11 septembre les détails des premiers grands projets d’intérêt national du gouvernement. D’autres seront annoncés dans les prochains mois.

Parmi ceux-ci figurent la construction d’un premier petit réacteur modulaire à la centrale de Darlington, en Ontario, deux projets miniers, l’expansion du port de Montréal, et l’accélération de la phase 2 de LNG Canada, en Colombie-Britannique.

«Le Bureau des grands projets continuera de travailler avec les promoteurs, les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour trouver la bonne voie à suivre», assure le gouvernement.

À suivre : Ottawa mise sur d’autres initiatives encore en développement: l’essor des minéraux critiques pour soutenir les technologies propres; le développement de l’éolien de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique, ainsi que d’un oléoduc associé au captage et au stockage du carbone.