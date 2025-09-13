Grands projets, stratégie industrielle et IA

Publié 13/09/2025 par Inès Lombardo et Julien Cayouette

Cette semaine sur la scène politique fédérale: Ottawa dévoile ses premiers projets d’intérêt national, une stratégie sur les tarifs, un projet de registre de l’utilisation de l’IA… et quelques députés libéraux sont frustrés.

Des premiers grands projets d’énergie

Mark Carney a dévoilé le 11 septembre les détails des premiers grands projets d’intérêt national du gouvernement. D’autres seront annoncés dans les prochains mois.

Parmi ceux-ci figurent la construction d’un premier petit réacteur modulaire à la centrale de Darlington, en Ontario, deux projets miniers, l’expansion du port de Montréal, et l’accélération de la phase 2 de LNG Canada, en Colombie-Britannique.

«Le Bureau des grands projets continuera de travailler avec les promoteurs, les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour trouver la bonne voie à suivre», assure le gouvernement.

Petits réacteurs nucléaires modulaires
Dessin du petit réacteur nucléaire modulaire de 300 mégawatts de GE Hitachi.

À suivre : Ottawa mise sur d’autres initiatives encore en développement: l’essor des minéraux critiques pour soutenir les technologies propres; le développement de l’éolien de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique, ainsi que d’un oléoduc associé au captage et au stockage du carbone.

Le gouvernement canadien veut également créer un corridor économique et de sécurité dans l’Arctique reliant communautés, défense et exploitation minière, moderniser avec les Autochtones le port de Churchill, au Manitoba, et lancer le train à grande vitesse Alto entre Toronto et Québec.

Nouvelle stratégie industrielle pour faire face aux tarifs

Mark Carney a annoncé une série de mesures visant à soutenir les industries canadiennes et les travailleurs et travailleuses les plus affectés par les tarifs douaniers des États-Unis.

Formation : 50 000 personnes auront accès à un programme de recyclage professionnel et à un assouplissement de l’assurance-emploi. Le gouvernement créera aussi une plateforme numérique d’emploi et de formation.

Adaptation : Un fonds de 5 milliards $ aidera les entreprises à s’adapter, se diversifier et harmoniser leurs besoins en main-d’œuvre. La politique «Achetez canadien» obligera l’État à privilégier les fournisseurs du pays et encouragera les provinces et les municipalités à faire de même.

Le gouvernement augmentera aussi les prêts aux PME et sera plus souple pour les prêts aux grandes entreprises.

Pour l’agriculture, 370 millions $ seront investis dans la production de biocarburants. Ce virage appuiera les producteurs de canola touchés par les tarifs douaniers chinois et financera la diversification des exportations.

Enfin, une initiative régionale en Atlantique renforcera l’aide aux PME, à l’agriculture et aux pêcheries.

grands projets
Une campagne «Achetez canadien» du syndicat Unifor.

Moins de voitures électriques : Le gouvernement a suspendu la norme sur la disponibilité des véhicules électriques pour 2026. Selon cette norme, 20% des véhicules mis en vente en 2026 auraient dû être sans émission. Mark Carney a annoncé qu’elle sera également examinée.

Le gouvernement fédéral publiera un registre de son utilisation de l’IA

Le gouvernement fédéral veut créer un registre public qui recensera l’utilisation de l’intelligence artificielle par ses ministères et agences. Ceci afin d’assurer transparence et suivi. C’est ce qu’a révélé un article du Globe and Mail cette semaine.

Pourquoi : Jusqu’ici, les projets d’IA sont dispersés, selon l’article. Pêches et Océans s’en sert pour retrouver des engins de pêche, Agriculture Canada pour analyser des données satellitaires et Transports Canada pour surveiller le fret aérien.

Ottawa souhaite coordonner ces initiatives dans le cadre d’une stratégie nationale d’IA. Cette démarche s’inscrit dans la promesse électorale de Mark Carney d’accroître l’efficacité de la fonction publique grâce à l’IA, alors que le gouvernement veut aussi réduire ses dépenses.

Changements climatiques: frustrations chez les libéraux

Selon Radio-Canada, des députés libéraux se sont réunis en marge de leur caucus national à Edmonton cette semaine, pour discuter de lutte contre les changements climatiques.

Grands projets
Éric St-Pierre.

En coulisses, certains députés estiment que Mark Carney a relégué au second plan les initiatives vertes depuis son arrivée au pouvoir.

Ce caucus est né d’une initiative du nouvel élu Éric St-Pierre, député d’Honoré–Mercier à Montréal.

Sous le couvert de l’anonymat, plusieurs députés libéraux ont exprimé leur incompréhension de ne pas entendre Mark Carney parler davantage de changements climatiques, alors qu’il était envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique.

