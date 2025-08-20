Pierre Poilievre reste dans un équilibre fragile, malgré sa victoire

Le chef conservateur Pierre Poilievre fera son retour à la Chambre des Communes suite à l’élection fédérale partielle qui a eu lieu le 18 août dans la circonscription de Battle River – Crowfoot en Alberta. Il est attendu par son caucus et de pied ferme par les Libéraux.

Pierre Poilievre a largement remporté l’élection dans la circonscription albertaine historiquement à majorité conservatrice. Il a reconquis la circonscription avec 80,4% des voix.

Le candidat conservateur Damien Kurek l’avait remporté à 82,84% des voix ce printemps. Il a démissionné pour laisser la place à son chef, qui n’avait pas été réélu dans Carleton en banlieue d’Ottawa, pour que celui-ci siège au Parlement.

Le faible écart ne permet pas d’émettre des conclusions sur l’avenir de Pierre Poilievre, estime le professeur de science politique au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily.

«La faille conservatrice reste la même»

Au lendemain de cette victoire de Pierre Poilievre, «la faille conservatrice reste la même», avance le professeur. «C’est la difficulté pour les Conservateurs de faire des gains importants du côté de l’Ontario et, dans une moindre mesure, du côté du Québec, et de s’assurer d’une base électorale également assez importante du côté des Maritimes», analyse-t-il.