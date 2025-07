Vers une fonction publique fédérale plus efficace?

Ce ministère passe aussi des contrats et des marchés publics par exemple, et veille au bon déroulement des prestations et services destinés aux Canadiennes et Canadiens.

Une direction des achats

De quoi s’agit-il? Parmi ces changements figure la création d’un poste à part entière de dirigeant principal des achats responsable de la fonction de l’approvisionnement fédéral. Une manière de clarifier les responsabilités et la reddition de compte, qui engendrent certains manques.

«On sait qu’il y a des fournisseurs qui offrent des services médiocres et qui continuent de travailler avec le gouvernement. De plus, un mauvais fournisseur qui travaille pour un ministère peut se tourner vers un autre ministère», a remarqué l’ombudsman Alexander Jeglic lors de la présentation du rapport.

Un système de gestion de rendement des fournisseurs est également suggéré dans le rapport, pour injecter plus de transparence et de qualité dans les produits et services de ces derniers.