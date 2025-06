Le fédéralisme canadien à l’ère Carney

Le premier ministre Mark Carney a convoqué ses homologues provinciaux et territoriaux à une rencontre à Saskatoon, le 2 juin, dans le but de discuter des défis économiques auxquels le pays est actuellement confronté. Or, ses efforts porteront-ils vraiment les fruits escomptés?

Pour le premier ministre Mark Carney, la solution passe notamment par la création d’une véritable union économique entre l’ensemble des provinces et territoires. Il l’a dit à de nombreuses reprises: il désire créer une seule économie canadienne au lieu de treize.

S’il n’en tenait qu’à lui, le Canada deviendrait une superpuissance énergétique et la plus forte économie du G7.

Mark Carney voudrait notamment que les provinces abolissent toute entrave à la libre circulation des biens et des personnes à l’intérieur du pays. Rappelons que les provinces peuvent mettre en place de nombreuses règles auxquelles doit se soumettre la très grande majorité des entreprises.

Par ailleurs, les provinces n’ont aucune obligation de consulter les autres provinces dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs propres règles. C’est comme si elles agissaient en États souverains et indépendants.