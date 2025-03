Mark Carney et Doug Ford s’entendent pour «rester fermes et forts»

Le ministre des Finances, Dominic LeBlanc, qui rejoindra M. Ford à Washington, a pourtant assuré mercredi matin que l’objectif n’est pas de renégocier l’entente.

«Non, on ne va pas renégocier ou même commencer une discussion sur la question de renégocier l’ACEUM», a-t-il déclaré, affirmant que l’ambition est plutôt de tenter de convaincre l’administration Trump de «l’urgence de diminuer la température» et d’abandonner les tarifs douaniers imposés au Canada.

«Au cours des semaines et des mois à venir, je travaillerai de bonne foi avec le secrétaire Lutnick, nos partenaires fédéraux et chaque premier ministre [provincial] pour parvenir à un accord de libre-échange équitable pour les deux pays», a indiqué Doug Ford.

À l’écoute des Américains

En sortant de sa réunion avec les premiers ministres du Conseil de la Fédération, mercredi après-midi, Doug Ford a précisé qu’il ne s’attend pas à renégocier l’ACEUM lorsqu’il sera à Washington, mais bien de connaître les intentions de l’administration Trump quant aux tarifs.

«Quand on est devant son plus gros client, on l’écoute. Nous allons nous asseoir à sa table pour l’écouter et nous assurer de transmettre ces informations», a dit le premier ministre ontarien.