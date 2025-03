Bilan négatif

La majorité des électeurs de Trump souhaitaient améliorer leurs conditions de vie («C’est l’économie, stupide!»). Ce n’est pas ce qui va se passer avec ses tarifs.

Les éventuels avantages de la déréglementation et du dégraissage de la bureaucratie ne compenseront pas l’impact négatif de l’incertitude aux États-Unis et à travers le monde occidental.

Les bienfaits du contrôle de l’immigration et du recul du wokisme paraîtront dérisoires eux aussi, comparés aux conséquences du chaos économique et politique (amplifié par ses visées expansionnistes, ses critiques à l’endroit des démocraties et sa tolérance des dictateurs).

Trump est probablement à l’écoute des marchés boursiers, des chefs d’entreprises et des sondages d’opinion. On peut donc encore espérer qu’il fasse marche arrière sur les tarifs. Mais encore faut-il que l’opinion publique lui devienne réellement défavorable, ranime les Démocrates et menace la réélection des Républicains au Congrès en novembre 2026.

Mark Carney

Si on se fie à sa campagne et à son discours de dimanche soir, notre nouveau premier ministre Mark Carney s’apprête à répudier des pans entiers de la gouvernance libérale des dix dernières années. On croyait entendre le président argentin Javier Milei: «la taxe carbone, abolie!», «la surtaxe sur les gains en capitaux, abolie!», «les dépenses inutiles, abolies!»