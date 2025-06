Le feuilleton de la Colline parlementaire: nouveaux tarifs et nouveaux projets de loi

Cette semaine sur la Colline parlementaire à Ottawa: de nouveaux tarifs américains, un projet de loi pour renforcer la frontière avec les États-Unis, la GRC ne recrute qu’en anglais, une nouvelle secrétaire parlementaire pour les langues officielles.

Le gouvernement veut renforcer la sécurité à la frontière

Le projet de loi C-2, actuellement en deuxième lecture à la Chambre des Communes, a pour but premier de renforcer la sécurité à la frontière avec les États-Unis.

L’enjeu: Si le projet de loi est adopté, les demandes d’asile des personnes ayant transité par les États-Unis ne seront plus recevables, en vertu de la modification apportée par le projet de loi C-2 à l’Entente sur les tiers pays sûrs, conclue avec les États-Unis et déjà resserrée par le gouvernement Trudeau en 2023.

De plus, toute demande d’asile présentée plus d’un an après l’arrivée d’un demandeur potentiel au Canada sera jugée inadmissible.

Dans certains cas, les autorités canadiennes pourront également annuler, suspendre ou arrêter l’émission de certaines demandes, notamment pour la résidence temporaire, au nom de la sécurité.