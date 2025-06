Projet de loi 5: le député Sol Mamakwa expulsé

«Le gouvernement a affirmé respecter les Premières Nations et les droits issus des traités. Madame la présidente, nous savons que le premier ministre dit des non-vérités aux Premières Nations», a évoqué le député Mamakwa, soit les propos qui lui ont valu l’expulsion.

Le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford, a soutenu que le projet de loi 5 «ne porte en aucun cas atteinte aux droits issus de traités ni ne compromet l’obligation de consulter».

Idle No More

Certaines Premières Nations menacent de raviver le mouvement Idle No More, soit ce mouvement de contestation déployé en 2012 lors de l’adoption par le gouvernement fédéral de Stephen Harper d’une loi omnibus faisant plus de 400 pages.

Ce document comportait une série de modifications législatives et limitait les débats publics.

Le chef régional de l’Ontario, Abram Benedict, des Chefs de l’Ontario, qui représentent les 133 Premières Nations de la province, a mis en garde contre une répétition du mouvement, qui avait donné lieu à des manifestations à l’échelle nationale, notamment des blocages routiers et ferroviaires.