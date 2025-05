Budget de l’Ontario: des «mesures sérieuses» contre les tarifs de Trump

Dans son budget annuel déposé jeudi 15 mai, le ministre des Finances de l’Ontario prévoit un déficit de près de 15 milliards $ et dévoile la création d’une dizaine de nouveaux programmes, fonds et crédits d’impôt pour appuyer les entreprises et les travailleurs affectés par les droits de douane imposés par les États-Unis.

«L’Ontario et le Canada sont au bord du gouffre et nous devons prendre des mesures sérieuses pour éviter de nous retrouver au plus bas. Ces tarifs, imposés par les États-Unis, ont sonné l’alarme pour les Canadiens», a déclaré le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, durant son discours budgétaire.

M. Bethlenfalvy a déposé un budget à saveur tarifaire à l’Assemblée législative, qui compte plusieurs nouvelles mesures pour défendre la province contre la guerre commerciale engendrée par le président des États-Unis, Donald Trump.

«Et nous devons exploiter tous les outils à notre disposition pour y parvenir, qu’il s‘agisse de notre avantage concurrentiel dans les minéraux critiques, l’énergie, la technologie, les talents, nos travailleurs ou tout autre domaine», a-t-il souligné.

Nouvelles mesures

Le gouvernement Ford créera notamment le compte Protéger l’Ontario, qui «fournira une aide immédiate sous forme de liquidités et servira de filet de sécurité à déployer en cas d’urgence pour les entreprises ontariennes qui ont épuisé le financement disponible».