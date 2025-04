Libre-échange interprovincial: l’Ontario prend les devants

«La prochaine étape consistera à investir massivement dans la production, le transport et le stockage d’énergie afin de faire de l’Ontario une superpuissance mondiale en matière d’énergie propre, capable d’exporter ses technologies et son énergie partout sur le continent et au-delà.»

«Cela comprend la mise en service des premiers petits réacteurs modulaires nucléaires du G7 sur le site nucléaire de Darlington, ainsi que la modernisation des installations existantes à Darlington, Pickering et Bruce, pour en prolonger la durée de vie et accroître leur capacité de production.»

Doug Ford dit envisager «la construction des premières grandes centrales nucléaires en Ontario depuis plus de 30 ans, dans le Comté de Bruce et à Port Hope».

Tunnel sous la 401

Le Discours du Trône a aussi annoncé des investissements en aménagement et modernisation de routes et d’autoroutes… comprenant «la construction d’une nouvelle voie rapide en tunnel, ainsi qu’un corridor de transport en commun sous l’autoroute 401».

En plus de détruire quelques pistes cyclables à Toronto, soi-disant pour réduire la congestion, le gouvernement veut «augmenter de plus de 50% les services de métro», relancer le train de passagers Northlander reliant les collectivités du Nord à la gare Union de Toronto, et améliorer les services de train de banlieue GO dans le Golden Horseshoe et vers Kitchener et Niagara.