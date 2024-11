Démantèlement des pistes cyclables, le gouvernement passe à l’acte

Toutefois, il convient de mentionner que cette «loi 212 ne supprime pas directement les voies cyclables. Elle permet plutôt au ministre d’ordonner la suppression des voies cyclables», nuance Adil Abdulla.

Le juriste rappelle également que les municipalités ont un ultime recours, car «elles pourraient faire une requête de révision judiciaire alléguant que le ministre n’a pas exercé ce pouvoir proprement à l’égard d’une voie cyclable spécifique».

Qui finance quoi?

Pour sa part, la Ville de Toronto, par l’intermédiaire de Jacquelyn Hayward, directrice de la planification, de la conception et de la gestion des services de transport, dit «continuer à examiner les dispositions du projet de loi 212 afin de déterminer les impacts pour elle-même et les pouvoirs qui seraient conférés à la Province dans le cadre de cette législation proposée.»

Quant au pan pécuniaire, Jacquelyn Hayward assure que «la Province ne contribue pas au financement des rues ou des pistes cyclables de Toronto. Dans le cadre du New Deal, elle finance actuellement les coûts d’exploitation et d’immobilisation pour les autoroutes Gardiner et Don Valley Parkway pour 2024 et 2025.»

Par ailleurs, si la loi stipule que la Province prenne en charge les frais de démantèlement, il n’en est pas de même s’agissant de dédommager la Ville pour les coûts irréversibles relatifs à la construction initiale des pistes cyclables supprimées. En somme, de l’argent du contribuable irrécupérable, pour ne pas dire jeté par la fenêtre!