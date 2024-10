La province déclare la guerre aux pistes cyclables de Toronto

«Nous sommes très préoccupés par la législation provinciale proposée», dit-il, «qui limiterait la capacité des municipalités à améliorer la sécurité routière, notamment en construisant des pistes cyclables. Nous pensons que c’est une ingérence massive dans des questions qui devraient être décidées à un niveau local.»

Les pistes cyclables obstruent les interventions d’urgence?

Plus grave qu’un problème de congestion des routes, Doug Ford a également affirmé, lors de cette fameuse conférence de presse, que les vélos et les pistes cyclables entravent les interventions rapides des pompiers et des ambulanciers.

«Les camions de pompiers ne peuvent pas traverser la route à cause des pistes cyclables et des cyclistes qui les bloquent. Parlez à nos policiers ou à nos ambulanciers. C’est un désastre absolu», avait-il lancé à l’assistance.

Interrogée à ce sujet, la Ville est loin de partager ces propos. «À ma connaissance, le premier ministre Ford faisait spécifiquement référence à l’avenue University», rectifie Laura McQuillan.

«En 2020, la Ville a mis en place des pistes cyclables ainsi qu’un stationnement et des aires de chargement permanents sur University, entre Adelaide et Avenue Road. La conception du projet a été réalisée en consultation avec les services d’urgence de la ville et les administrateurs des hôpitaux situés le long de ce corridor.»