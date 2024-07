Ça roule pour le réseau cyclable de Toronto

Sensibiliser les automobilistes

Et pour cause, de nombreuses collisions ont lieu aux intersections. «C’est pour cela que la Ville compte plus de 20 intersections protégées en cours de construction et de conception», ajoute Laura McQuillan.

Sur le terrain, Clémence Leveau-Vallier impute une grande part de responsabilité aux automobilistes :

«Plusieurs fois par semaine, je vois des automobilistes qui coupent à travers des pistes cyclables sans mettre leur clignotant ou faire un contrôle direct alors qu’il y a tout au long des pistes cyclables des pancartes indiquant de céder le passage aux cyclistes. C’est pour cela qu’il faut toujours rester en alerte même sur une piste cyclable. Très clairement, il y a un travail de rééducation des automobilistes à faire pour faire un rappel des règles et s’adapter à ces changements.»

Le témoignage est d’autant plus intéressant qu’il est vrai que le réseau cyclable s’est beaucoup développé pendant la dernière décennie, et par la même, la signalisation nouvelle qui l’accompagne. Or, ces éléments ne faisaient pas forcément partie de l’apprentissage des anciens candidats aux permis de conduire.