Micromobilité dangereuse en ville: la police compte serrer la vis

Et ce n’est pas fini, une fois la peur passée, «le conducteur est revenu vers moi, toujours sur le trottoir. Il était devenu agressif et il a commencé à me couper le chemin et à me pousser vers la rue. Il a fallu que deux bons samaritains interviennent pour me protéger», poursuit Fabienne Breton.

Les limites de la verbalisation

Par ailleurs, si la police tient à jour les données relatives aux accidents impliquant les conducteurs des engins de micromobilité, il n’en est rien concernant le nombre de contraventions, comme l’explique Nadine Ramadan.

«Les données que nous collectons concernant les contraventions ne sont pas très cohérentes, car l’utilisation des véhicules de micromobilité à Toronto est encore relativement récente. Je ne suis donc pas en mesure de vous fournir un chiffre précis.»

La police ne peut pas être partout

L’autre limite importante est d’ordre pratique. En effet, que cela soit pour un excès de vitesse, un passage au feu rouge, une utilisation des trottoirs ou un non-port du casque, les agents de la circulation ont ordre d’intercepter ceux qui enfreignent la loi et les verbaliser. Or, la police ne peut pas être partout et tout le temps.

De plus, la police ne peut pas compter sur les témoins oculaires, «vu que ces véhicules ne portent pas de plaques d’immatriculation pour les identifier», déplore Fabienne Breton.