Omniprésentes… les trottinettes électriques demeurent interdites à Toronto

Le constat est d’autant plus inquiétant lorsqu’il s’agit des accidents de la route. Et ce n’est pas la communicante de la Ville qui dira le contraire: «En général, il existe des lacunes importantes dans la collecte de données concernant le nombre et le type de blessures impliquant les utilisateurs de micromobilité. Ces données ne sont pas systématiquement enregistrées par les hôpitaux, les cliniques, les ambulanciers ou la police. Nous n’en disposons donc pas pour les trottinettes électriques.»

Le risque est bien réel

Toutefois, sur le terrain, le risque, lui, est bien là, comme l’explique Tarik Al Assal: «Globalement, c’est assez sécuritaire de se déplacer en trottinette à Toronto quand on est bien équipé. Cela dit, il faut être toujours vigilant, surtout avec les voitures qui tournent sans faire attention à l’angle mort avant d’effectuer la manœuvre.»

Par ailleurs, pas plus loin que le matin précédant l’interview pour les besoins de ce papier, Tarik a été renversé par une voiture (électrique, elle aussi!), «Mais, Dieu merci», il s’en est sorti avec quelques égratignures.

C’est dire l’urgence d’autoriser et de réglementer ce mode de transport durable qui est de plus en plus populaire au pays, et ce pour le bien et la sécurité de tous.