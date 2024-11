Détruire des pistes cyclables, «c’est ramener nos villes aux années 1950»

«En tant que promoteurs, architectes, urbanistes, concepteurs urbains, paysagistes et planificateurs des transports, nous sommes d’avis que cette décision serait préjudiciable à la sécurité, à la santé et au bien-être général des Ontariens», ont écrit les bâtisseurs dans leur lettre où ils exhortent le gouvernement Ford à «reconsidérer» sa décision.

Moins de stationnements, plus de transports alternatifs

«Dans tous nos projets et tout le travail qu’on fait avec la Ville d’Ottawa, on va dans une direction où on essaie de créer des milieux de vie qui sont beaucoup moins dépendants de la voiture», souligne le vice-président du développement chez Brigil, Jessy Desjardins.

«Ça implique de la planification par rapport à des projets où on a moins de stationnements que de logements. On planifie en se basant sur le fait qu’il va y avoir des pistes cyclables à proximité, et ça fait en sorte que la planification urbaine va être mise énormément à risque si un gouvernement s’impose comme ça», déplore-t-il.

Et lorsque les promoteurs incluent moins de stationnements de voitures dans leurs projets immobiliers en Ontario, c’est notamment parce que le gouvernement Ford l’a permis.

En 2022, le groupe de travail sur le logement commandé par les progressistes-conservateurs a recommandé d’éliminer les exigences de stationnement pour tout développement sur les rues qui ont un service de transport en commun.