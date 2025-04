Tarifs: l’Ontario annonce 11 milliards $ en aide aux entreprises

Le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a été réélu, le 27 février dernier, et la rentrée parlementaire est prévue le 14 avril.

Mesure pour les «employeurs sécuritaires»

La province prévoit aussi offrir aux «employeurs sécuritaires» un autre rabais de 2 milliards $ en transférant un surplus des fonds prévus à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB).

C’est la deuxième fois en quelques mois que le gouvernement Ford promet le transfert des fonds excédentaires de cette commission aux entreprises «sécuritaires» de la province.

En novembre dernier, cette mesure a retourné 2,5 milliards $ aux compagnies, qui ont reçu leur montant en mars.

Pour être admissibles, les entreprises devraient avoir évité plus d’une condamnation en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail depuis 2020.