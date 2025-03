Un cabinet presque inchangé pour Doug Ford

Contrairement au premier ministre du Canada récemment assermenté, Mark Carney, le premier ministre ontarien Doug Ford n’a pas réduit la taille de son cabinet de ministres.

Le cabinet ministériel du gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford, composé de 36 élus, a été assermenté ce mercredi 19 mars.

Outre quelques exceptions, le cercle des ministres de M. Ford demeure quasi inchangé, et ne contient aucun nouveau venu.

La ministre de la Santé et vice-première ministre Sylvia Jones, de même que le Procureur général Doug Downey, le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, et la ministre des Affaires francophones et présidente du Conseil du Trésor, Caroline Mulroney, conservent leurs dossiers respectifs.

Un budget provincial bientôt

En mêlée de presse, le ministre Bethlenfalvy a indiqué qu’il aurait «plus à dire» concernant l’éventuel budget provincial bientôt.