Mark Carney premier ministre: les Langues officielles évincées

Rachel Bendayan devient ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne. Marc Miller, ancien ministre proche de Trudeau, est exclu du Cabinet.

Élisabeth Brière devient ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l’Agence du revenu du Canada.

Ceux qui restent

Chrystia Freeland, ancienne ministre des Finances et numéro deux du gouvernement Trudeau ces dernières années, a été l’adversaire de Mark Carney dans la course à la direction du Parti libéral du Canada. Elle devient ministre des Transports et du Commerce intérieur.

Steven MacKinnon conserve le ministère l’Emploi, avec en plus celui des Familles.

Jonathan Wilkinson reste ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.