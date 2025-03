La ministre Rachel Bendayan: «les langues officielles ont toute leur place»

• Un autre doit encadrer les sanctions pécuniaires en cas d’infraction à la Loi par des entreprises privées sous juridiction fédérale;

• Le troisième concerne la désignation des régions désignées comme fortement francophones.

Étant donné la prorogation du Parlement, ces règlements pourraient-ils être reportés après une éventuelle élection fédérale?

Je pense qu’il faut commencer par trouver un nouveau chef et ensuite on verra. Effectivement, moi, mes instructions – et je pense que c’est le cas également pour la ministre Petitpas Taylor – c’est d’être prête [à aller en élections] si jamais.

Les provinces et territoires ont jusqu’au 31 mars pour signer un Protocole qui finance l’accès à l’éducation dans la langue de la minorité et la langue seconde. Comment le gouvernement fédéral peut-il encourager ces signatures?

On a eu notre première rencontre [avec les provinces et territoires] le 20 février, et c’était une très belle rencontre. Je vois une volonté incroyable de faire avancer le fait français partout à travers le pays.

Pour ce qui est des ententes bilatérales, la Colombie-Britannique a signé. J’ai vraiment hâte de voir la réaction de la communauté francophone dans la province parce que je sais qu’il y a des parents sur des listes d’attente pour envoyer leurs enfants dans des écoles bilingues ou de français et c’est très important de continuer à promouvoir et à encourager cette volonté de notre population pour l’éducation en français.