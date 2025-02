Les Libéraux veulent moderniser et renforcer CBC/Radio-Canada

Elle propose aussi d’interdire les frais d’abonnement pour rendre toutes les plateformes de diffusion numérique – comme Tou.tv – gratuites.

La ministre propose également une modification du système de gouvernance, avec la nomination de la direction générale par le conseil d’administration de la société d’État et non plus par le gouvernement. Le salaire serait également décidé par le CA.

Enfin, elle suggère de renforcer la distinction entre les programmations francophone et anglophone en créant deux comités permanents distincts, pour remplacer le comité actuel, et de l’inscrire dans la loi.

Un coup dans l’eau? À quelques semaines d’une possible élection, Pascale St-Onge concède que ce plan devra sera entre les mains de la prochaine direction du Parti libéral ou d’un prochain gouvernement. Pierre Poilievre promet depuis 2022 qu’il abolira le financement de la CBC, mais pas celui de Radio-Canada.

La ministre Pascale St-Onge ne se représente pas

La ministre de Patrimoine canadien avait indiqué mardi qu’elle ne sollicitera pas un nouveau mandat aux prochaines élections fédérales.