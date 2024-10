Alcool et bonbons dans le mini-budget de l’Ontario

«Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’en faire plus, construire davantage et remettre plus d’argent dans les poches des contribuables ontariens», a soutenu le ministre des Finances.

Dans son budget annuel déposé en mars dernier, Peter Bethlenfalvy prévoyait un déficit de 9,8 milliards $ pour 2024-25, soit presque 10 milliards $ de plus que l’excédent de 200 millions $ qu’il avait précédemment projeté.

Le ministre des Finances parle maintenant d’un déficit de 6,6 milliards $ dans son document déposé mercredi.

Endettement

En 1999, le gouvernement de l’Ontario avait également distribué des chèques à tous les résidents, mais seulement après avoir équilibré les coffres.

Le plan du gouvernement Ford d’envoyer des chèques aux Ontariens l’obligera à emprunter de l’argent, ce qui augmentera la charge de la dette et les paiements d’intérêts du gouvernement.