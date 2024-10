Autoroutes: l’Ontario passe en quatrième vitesse

En juillet, 10 autres tronçons ont été ajoutés, notamment dans certaines parties de l’Est de la province, y compris près d’Ottawa.

La limite de vitesse a donc été augmentée de 10 km/h sur un tronçon d’environ 70 kilomètres de l’autoroute 416 au sud d’Ottawa, entre la 401 et la capitale fédérale.

La limite de vitesse a également été augmentée à 110 km/h sur 107 kilomètres à partir de l’autoroute 16 jusqu’à la frontière du Québec, sur 66 kilomètres entre Belleville et Kingston et sur 44 kilomètres entre Colborne et Belleville.

Les Québécois favorables à l’idée

En 2019, la province avait lancé un projet pilote visant à augmenter les limites de vitesse sur six tronçons d’autoroutes provinciales à 110 km/h, notamment sur l’autoroute 417 entre Ottawa et la frontière du Québec et sur l’autoroute 417, de la région de Kanata à Arnprior.

Dans un sondage commandé par les Coops de l’information en 2023, les répondants québécois avaient indiqué en majorité qu’ils étaient «plutôt» ou «très» favorables à l’idée d’augmenter la limite de vitesse de 100 à 110 km/h sur leurs autoroutes.