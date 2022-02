Les autoroutes de Toronto sont divisées en quatre zones de dépannage

De plus, elle prévoit la désignation d’un ou de plusieurs services de répartition des dépanneuses.

La Loi prévoit l’imposition de pénalités administratives en cas de non-conformité à la Loi ou aux règlements et énonce des dispositions relatives aux infractions de même que les pénalités s’y rapportant.

Concurrence féroce et, parfois, violente

Au cours de la dernière décennie, plusieurs entreprises de remorquage se sont livrées à une concurrence féroce – et parfois violente et coûteuse – pour être choisies par les automobilistes et les camionneurs devant faire remorquer leur véhicule.

C’est tout à l’honneur de la ministre des Transports, Caroline Mulroney d’avoir, par celle nouvelle loi, amélioré la sécurité… En veillant à ce que les opérateurs de remorquage aient la formation, l’expérience et l’équipement adéquat pour dégager les routes de manière sûre et efficace.

Cela devrait réduire les possibilités d’embouteillages et de retard sur les autoroutes provinciales. Et contribuer à garantir des tarifs de remorquage raisonnables pour les conducteurs. En effet, la tarification et la facturation seront normalisées pour les services de remorquage dans la zone de dépannage.