Une vingtaine de ONroute sont dotés de bornes de recharge rapide

Pour encourager les automobilistes à délaisser les moteurs à essence, le gouvernement de l’Ontario va augmenter, dans le courant de l’année, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques aux abords des autoroutes les plus empruntés, la 400 et la 401.

L’installation de 69 bornes fait suite à la rénovation d’une vingtaine de stations ONroute le long de ces axes. Ce déploiement «historique» de bornes de recharge avait été annoncé il y a deux ans par le ministre de l’Énergie, Todd Smith.

L’agence Ivy Charging Network, une alliance entre Ontario Power Generation (qui produit l’électricité) et Hydro One (qui la distribue), est responsable de l’installation. L’entreprise devra également s’assurer de la bonne exploitation des bornes de recharge rapide.

Une charge coutera 40 cents par minute, soit en moyenne 7$ pour une autonomie de 150 kilomètres. Les bornes seront compatibles à tous les types de véhicules.

«L’Ontario est au cœur de la révolution des véhicules électriques»

Le gouvernement espère que ces mesures vont encourager le grand public à faire le choix des véhicules électriques. Il y a déjà plus de 118 000 véhicules électriques immatriculés en Ontario, soit environ 8,3% de tous les véhicules. On souhaite que cela dépasse le million d’ici 2030.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, indique que la province se prépare pour l’avenir «en construisant rapidement l’infrastructure nécessaire pour soutenir un Ontario plus propre, plus vert, et plus accessible».