Voitures électriques: le marché canadien manque d’énergie

Lente transition

«Il faut avoir une transition, affirme le PDG de MEC. Le Canada est passé du 4e au 12e rang mondial, de 2000 à 2020, pour la quantité de véhicules produits. Plus ça va, plus on perd des plumes. […] Ce sont des initiatives comme ça qui feront en sorte qu’il y aura encore un secteur dans 10, 15 ou 20 ans.»

Selon un rapport publié en décembre 2020, Mobilité électrique Canada prévoit qu’environ un demi-million d’emplois «propres» seront créés d’ici 2030, dont près de la moitié dans le secteur des transports moins polluants.

De plus, l’organisme avance que «les recettes attendues des ventes de voitures et de camions légers électriques, d’autobus urbains électriques, d’autobus scolaires électriques, de camions électriques, d’infrastructures de recharge et d’électricité pourraient s’élever à plus de 190 milliards $» si le Canada suit dans les pas de la Californie, de la Colombie-Britannique et du Québec.

L’Ontario élimine les rabais

Dans certaines provinces du Canada, il faut avoir une infrastructure qui facilite l’utilisation pour convaincre le public.

L’élimination des rabais sur les véhicules électriques, décidée par le gouvernement de l’Ontario en 2018, a eu un effet sur l’accessibilité de ces voitures.