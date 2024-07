Grève à la LCBO: des boissons dans les bars et épiceries plus tôt que prévu

8 500 nouveaux magasins

Selon le plan annoncé en mai, motivant la grève déclenchée le 5 juillet, tous les dépanneurs, épiceries et grandes surfaces pourront vendre de la bière, du cidre, du vin et des boissons alcoolisées prêtes à boire d’ici la fin d’octobre.

«Avec le temps», mentionne le gouvernement ce lundi 15 juillet, «l’ouverture du marché permettra la vente de ces produits dans jusqu’à environ 8 500 nouveaux magasins, ce qui représente la plus importante expansion du choix et de la commodité pour les consommateurs depuis la fin de la Prohibition il y a près d’un siècle».

Une carte interactive

Les succursales de la LCBO étant fermées à cause de la grève, la province a également créé une carte interactive permettant de localiser des détaillants qui restent ouverts et sont prêts à les servir.

On parle ici de 1 200 détaillants comme des comptoirs express de la LCBO, les magasins The Beer Store, les épiceries titulaires d’un permis et des bars et restaurants qui vendent de l’alcool pour emporter, ainsi que de 1 000 brasseries, distilleries, vinothèques et établissements vinicoles locaux.

Les nouveaux détaillants qui recevront un permis de vente de boissons alcoolisées seront ajoutés à cette carte.