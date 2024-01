La prohibition: une histoire qui donne soif

La prohibition légiférée

En 1875, les sociétés de tempérance se sont grandement multipliées. Des centaines d’entre elles, y compris des groupes religieux, convergent à Montréal pour former une fédération, la Dominion Prohibitory Council.

Celle-ci adoptera un an plus tard un nom plus percutant: Dominion Alliance for the Total Suppression of the Liquor Traffic [Alliance du Dominion pour l’élimination totale du commerce de l’alcool].

Cette fédération, ayant des sections dans toutes les provinces, jouera un rôle majeur dans ce qui mènera à la prohibition. Elle est l’auteure de l’ébauche d’une loi fédérale qui deviendra, en 1878, la Loi de tempérance du Canada.

Cette mesure donnait suite à la loi Dunkin adoptée en 1864, soit avant la Confédération, par la Province du Canada, qui accordait aux municipalités et autres gouvernements locaux l’autorité d’interdire la vente au détail d’alcool.

Plébiscite national

La loi de 1878 va plus loin en installant un cadre aux mesures locales de prohibition. Mais l’interdiction n’est pas encore généralisée. La prohibition nationale est le prochain pas que les mouvements de tempérance veulent forcer le gouvernement fédéral à franchir.