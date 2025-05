Budget de l’Ontario: des coupes à venir

Au sein de ce ministère, l’argent réservé à la lutte contre les incendies de forêt diminuera aussi.

L’an dernier, le gouvernement Ford investit 203 millions $ pour vaincre les feux qui ont fait rage à travers les forêts de la province.

Cette année, ce montant est passé à 177 millions $, et le ministre des Finances prévoit qu’il sera à nouveau réduit, lors de l’année à venir, pour atteindre 135 millions $.

«Le gouvernement ne comprend pas le sérieux de la crise climatique», a déploré le chef du Parti vert, Mike Schreiner. Selon lui, les événements météorologiques extrêmes comme les inondations, les incendies de forêt et les tempêtes de verglas seront «de plus en plus fréquents», mais que le gouvernement y apporte «de moins en moins» d’attention.