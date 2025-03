Les collèges publics de l’Ontario contraints de sacrifier des programmes

Sale temps pour les collèges publics de l’Ontario! Les dernières restrictions budgétaires et le récent plafonnement du nombre d’étudiants étrangers décidé par le fédéral ont poussé les collèges à ne plus dispenser certains programmes.

Plus que cela, les acteurs du secteur évoquent une situation insoutenable après plusieurs années de carence financière et de gel des frais de scolarité, les plaçant aujourd’hui au pied du mur. Les établissements francophones ne font pas exception.

Les 24 collèges postsecondaires financés par des fonds publics traversent à l’unisson cette tempête qui peut bien s’avérer ravageuse. En cause, selon eux, trois décennies de sous-financement provincial et six ans de gel des frais de scolarité jusqu’en 2026-27 imposé par le gouvernement provincial.

L’Ontario est avant-dernier de la classe quant au classement des provinces relatif aux dépenses annuelles des collèges par étudiant, 17 946 $, selon les dernières données de Statistique Canada.

«Collèges Ontario continue d’être profondément préoccupé par la viabilité financière du secteur collégial en Ontario. Sans un investissement provincial adéquat, les fermetures de campus, les mises à pied et les impacts sur les communautés se poursuivront», regrette Maureen Adamson, PDG intérimaire de Collèges Ontario.