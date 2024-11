Pénurie d’adjoints juridiques: le Collège La Cité étudiera les besoins partout au Canada

«Le Collège souhaite travailler avec ses partenaires collégiaux des autres provinces et territoires pour donner aux francophones, peu importe où ils se trouvent, des services juridiques de qualité dans leur langue», poursuit Lynn Casimiro.

Programme de formation

La Cité – l’un des deux collèges postsecondaires francophones d’arts appliqués en Ontario – offre déjà un programme de formation en adjoint juridique.

Ce programme prépare les diplômés à des rôles diversifiés, allant de la préparation de documents juridiques à la recherche juridique et au soutien en cabinet.

En plus de son campus principal d’Ottawa, La Cité compte le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins à Orléans, et des campus satellites à Toronto, Hawkesbury et dans l’Ouest d’Ottawa.