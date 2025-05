«C’est très Trump»: l’opposition déplore les propos de Doug Ford sur les juges

Même s’il ne l’appuie plus, «il continue de tenir des propos à la Trump et de préférer le système judiciaire américain à celui que nous chérissons ici au Canada, [un système qui implique] l’indépendance de nos juges et l’impartialité du pouvoir judiciaire par rapport à l’exécutif», déplore Mme Crombie.

«Un juge ne devrait pas se voir dicter sa façon de prendre une décision en fonction de directives politiques», a noté la députée libérale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard.

Ingérence politique

La cheffe néo-démocrate Marit Stiles s’est réjouie du fait que les nominations judiciaires soient gérées de manière à être à l’abri de toute ingérence politique.

«La tentative du premier ministre de politiser nos tribunaux et notre système judiciaire est inacceptable et dangereuse», a-t-elle soutenu.

«Sa vendetta personnelle contre la Cour suprême n’est pas partagée par les Ontariens. Nous nous concentrons actuellement sur une menace existentielle pour notre province, notre pays et notre économie. Et je tiens à être très claire: nous ne serons pas le 51e État et nous n’importerons pas le système judiciaire ou les tribunaux américains en Ontario ou au Canada», a mentionné Marit Stiles.