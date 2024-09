Doug Ford défend la fermeture de centres de consommation de drogue supervisée

«Nous croyons qu’il faut soutenir les gens et leur donner la possibilité de se relever, de trouver un bon emploi, peut-être en construction, et nous devons également veiller à ce qu’ils aient un endroit où ils peuvent bénéficier de services de réadaptation, de lits de désintoxication et d’opportunités d’emploi», a-t-il indiqué mercredi.

Le premier ministre a réitéré sa position, selon laquelle ces centres seraient liés à la hausse des taux de crimes dans les quartiers où ils sont situés.

«J’ai reçu d’innombrables appels, absolument innombrables, où on me montre des photos de seringues près des écoles, des garderies, et c’est inacceptable», a à nouveau lancé Doug Ford.

Il a aussi dénoncé le programme fédéral d’approvisionnement sécuritaire en drogues.

«C’est comme donner un laissez-passer gratuit pour la LCBO à un alcoolique», a-t-il relaté.