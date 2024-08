L’Ontario force la fermeture de dix centres de consommation de drogues

Les dix centres de consommation supervisée qui devront fermer leurs portes d’ici mars prochain seront encouragés à soumettre des propositions pour se transformer en carrefours d’aide aux sans-abri et de lutte contre les dépendances.

Ces carrefours – on ne sait pas encore où ils seront situés – n’auront pas le droit d’offrir des services de consommation supervisée ou de programmes d’échange de seringues.

«Je ne considère pas que regarder quelqu’un s’injecter une drogue illicite soit une mesure de santé publique dans la province de l’Ontario. Nous devons faire mieux», a soutenu la ministre Jones, en conférence de presse.

Débat

La crise des opioïdes, alimentée par l’approvisionnement de drogues de plus en plus toxiques, a tué plus de 2500 personnes en Ontario l’année dernière.

N’empêche, le débat sur la meilleure façon de lutter contre les dépendances a pris le devant de la scène ces derniers mois.