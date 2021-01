Crise des surdoses d’opioïdes: le Canada cherche la sortie

En plus de la décriminalisation pour possession simple, tous deux suggèrent la création de formations destinées aux consommateurs de drogues, et surtout des formations structurées et obligatoires pour les médecins «dès les bancs de l’université, pour qu’ils sachent comment contrer cette crise des surdoses dans leur pratique».

«Il faudrait aussi mettre en place un programme de formation continue au sein même des corporations des métiers qui sont impliqués dans cette crise», suggère Louis Letellier de Saint-Just.

Jean-Sébastien Fallu croit aussi qu’un travail sur la déstigmatisation, par l’éducation, est à la fois «un enjeu et l’une des solutions».

«La stigmatisation est une forme de déshumanisation, avance-t-il. Il n’est pas rare que des patients se voient refuser des soins à l’hôpital, car ils sont vus comme responsables de leur sort. Cette réponse du système de santé, ajoutée à leur marginalité, car ils consomment de la drogue, fait que les usagers vont moins chercher des soins, car ils ont honte. Une autre éducation de la population à ce sujet est primordiale pour avancer.»

Liens utiles

Selon Santé publique Ottawa, «la réduction des méfaits consiste à distribuer aux clients du matériel (p. ex., des aiguilles), à sensibiliser la clientèle sur une consommation plus sure de drogues et à référer au besoin vers d’autres services de santé et services sociaux».